Пашинян отказался от участия в саммите СНГ

Опубликовано: 16:24, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Пашинян не приедет в Бишкек на саммит стран СНГ. Ранее от визита отказался и глава МИД Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в предстоящем саммите стран СНГ.

Саммит пройдет 13 октября в Бишкеке. О том, что армянский премьер не планирует принимать участие в мероприятии стало известно сегодня, после его телефонных переговоров с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Разговор случился по инициативе армянской стороны.

"В ходе беседы премьер-министр Армении с сожалением сообщил, что из-за ряда обстоятельств не сможет принять участие в заседании СГГ СНГ"

– пресс-служба президента КР

Отметим, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также не приедет в Бишкек, где на полях СМИД СНГ планировалось, провести трехстороннюю встречу России, Азербайджана и Армении.