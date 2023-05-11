Пашинян не готов подписать мирный договор с Алиевым

Опубликовано: 10:55, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетит в воскресенье в Брюссель на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но подписать мирный договор с Азербайджаном армянский лидер не готов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не отказывается от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 14 мая, однако что касается вероятности подписания мирного договора в этот день, то она, по его мнению, очень низкая.

"По состоянию на данный момент я не поменял своего решения о поездке в Брюссель для переговоров с Алиевым в воскресенье... Насколько вероятно, что в воскресенье с Азербайджаном будет подписан мирный договор? К сожалению, подобная вероятность очень низка", - сказал Пашинян сегодня на заседании правительства, передает РИА Новости.