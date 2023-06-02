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Пашинян и дело о госизмене: в чем подозревают премьера?

Пашинян и дело о госизмене: в чем подозревают премьера?
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Допрос премьер-министра Армении этой весной по делу о госизмене произвел большой резонанс. Сейчас же стало известно, в качестве кого следователи допрашивали Пашиняна.

Армянские силовики рассказали, какой статус у премьер-министра Никола Пашиняна в рамках расследуемого в данный момент уголовного дела о госизмене.

В частности, ответ на этот вопрос прозвучал из уст главы Следкома РА Аргишти Кярамяна. Это произошло на заседании Нацсобрания Армении.

По словам чиновника, Пашиняна допрашивали как свидетеля, передает News.am.

О самом факте допроса премьер сообщил общественности еще весной, 18 апреля.

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