Пашинян и дело о госизмене: в чем подозревают премьера?

Опубликовано: 18:33, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Допрос премьер-министра Армении этой весной по делу о госизмене произвел большой резонанс. Сейчас же стало известно, в качестве кого следователи допрашивали Пашиняна.

Армянские силовики рассказали, какой статус у премьер-министра Никола Пашиняна в рамках расследуемого в данный момент уголовного дела о госизмене.

В частности, ответ на этот вопрос прозвучал из уст главы Следкома РА Аргишти Кярамяна. Это произошло на заседании Нацсобрания Армении.

По словам чиновника, Пашиняна допрашивали как свидетеля, передает News.am.

О самом факте допроса премьер сообщил общественности еще весной, 18 апреля.