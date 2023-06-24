Пашинян дозвонился Путину после военного мятежа

Опубликовано: 23:04, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Премьер Армении Никол Пашинян вечером позвонил президенту России Владимиру Путину – уже после деэскалации напряженности вокруг попытки военного мятежа ЧВК "Вагнер". Он назвал Россию "дружественной страной" и заявил, что инцидент – внутреннее дело РФ.

Как отметили сегодня в правительстве Армении, премьер-министр Никол Пашинян созвонился с российским лидером Владимиром Путиным вскоре после новостей о договоренности между президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным об отмене военного мятежа.

При этом Никол Пашинян обратил внимание, что для правительства Армении этот инцидент является исключительно внутренним делом России. Тем не менее, он попросил Владимира Путина рассказать о произошедшем, назвав РФ "дружественной страной".

В правительстве Армении добавили, что Владимир Путин сообщил, что происходило сегодня на юге России, однако не уточнили, какие именно детали были доведены до сведения Никола Пашиняна.