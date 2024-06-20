Пашинян: Армению и Францию связывают особые отношения

Во Франции сегодня отмечается 235-летие взятия Бастилии, поздравление в связи с этим направил Эмманюэлю Макрону премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"От имени армянского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас и братский народ Франции с Национальным праздником Французской Республики - 14 июля"
– послание Пашиняна
День взятия Бастилии вошел в историю как день победы общечеловеческих ценностей, прав человека и демократии, говорится в сообщении. Также Пашинян высоко оценил взаимоотношения, установившиеся между Парижем и Ереваном.
"Мы высоко ценим особые отношения между нашими двумя государствами... Тесный политический диалог на высоком уровне и динамично развивающееся взаимодействие во всех сферах свидетельствуют о характере и содержании этих отношений, давая возможность наметить пути развития стратегического сотрудничества между нашими государствами"
– Пашинян
Глава кабмина поблагодарил французское руководство за поддержку Армении и подтвердил приглашение лидера Франции посетить в сентябре Армению с государственным визитом.
Вице-премьер РА Мгер Григорян поучаствовал в торжественном мероприятии по случаю Дня взятия Бастилии в посольстве Франции. Он поздравил страну с праздником, отметил, что Армения и Франция выстроили тесный политический диалог и прочное экономическое взаимодействие, а также указал на "последовательное содействие" французской стороны в вопросе обеспечения суверенитета и территориальной целостности Армении.