Парк железнодорожников Узбекистана пополнят еще четыре "Афросиаба"

Опубликовано: 9:02, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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АО "Узбекистон темир йуллари" - оператор сети узбекских железных дорог – планирует закупить для своих нужд в Испании еще четыре скоростных состава "Афросиаб", отлично зарекомендовавших себя на железных дорогах страны.

Посол Узбекистана в Испании Жахонгир Ганиев обсудил с президентом компании Patentes Talgo Карлосом Паласи Ориолом поставки еще четырех составов скоростных поездов "Афросиаб" для АО "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги", УзЖД).

Как заверил на встрече Ориол, Испания заинтересована в продолжении многолетнего и плодотворного сотрудничества с Узбекистаном в сфере железнодорожного транспорта и поставке в дополнение к имеющимся шести составам высокоскоростных поездов Talgo-250 еще четырех.

Карлос Паласи Ориол особо отметил, что несмотря на высокую загруженность, Patentes Talgo готова обеспечить изготовление и поставку для узбекской железнодорожной компании необходимых составов в планируемые узбекской стороной сроки, передает Podrobno.uz.

Примерная стоимость одного состава из четырех вагонов и локомотива, а также запасных частей к ним составляет примерно 58 млн евро.

Напомним, сейчас такие поезда курсируют по маршрутам из Ташкента в Самарканд, Джизак, Навои, Бухару и Карши, а после завершения электрификации на новом участке железной дороги Бухара – Хива их маршрут продлится до Хорезма.

Поезд развивает скорость до 230 км/час, преодолевая расстояние от Ташкента до Самарканда за 2 часа 08 минут, до Бухары – 3 часа 51 минуту и до Карши – 3 часа 21 минуту.