Вестник Кавказа

Парк общественного транспорта Ставрополья пополнится 45 троллейбусами

Парк общественного транспорта Ставрополья пополнится 45 троллейбусами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставропольского края вновь объявили аукцион на приобретение 45 новых троллейбусов, которые должны поставить в регион в наступившем 2025 году – регион предъявил повышенные требования к поставщику.

Власти Ставропольского края вновь заявили о покупке 45 троллейбусов, на которые регион готов потратить более 1,5 млрд рублей: к общественному транспорту предъявляются особые требования.

Парк общественного транспорта региона будет пополнен новой экологичной техникой, если это будут низкопольные троллейбусы вместимостью до 100 человек, а их автономный ход будет обеспечивать не менее 15 км. Особое требование и к "начинке" транспорта – все троллейбусы должны быть собранными не ранее 2025 года, оборудованы кондиционерами и системами отопления, видеонаблюдения, подсчета пассажиров и бескондукторной оплаты проезда, передает "Интерфакс".

Еще одно требование к производителю – наличие в троллейбусах автоинформаторов с дистанционным обновлением звуковых оповещений, а также табло, которые оповещают пассажиров о маршруте его движения и остановках.

Заявки на аукцион начальной стоимостью 1,534 млрд рублей будут приниматься до 20 февраля, а его итоги подведут в понедельник, 24 февраля.

Это не первая попытка ставропольских транспортников обновить троллейбусный парк – в ноябре минувшего 2024 года был объявлен аналогичный аукцион, который не состоялся по курьезной причине: согласно единственной заявке, поставщик должен был поставить транспорт в декабре 2024 года, но в характеристике указал 2025 год выпуска троллейбусов.

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