Вестник Кавказа

Папуашвили о санкциях стран Балтии: кульминация антигрузинской политики

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси высказался о новых визовых запретах Литвы, которые направлены против ряда грузинских госдеятелей.

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили высказался о санкциях, которые вводят страны Балтии против Тбилиси. По словам Папуашвили, это часть политики, направленной против Грузии. 

"Эта навязчивая идея балтийских государств больше не является серьезной. Трудно объяснить ту особую неприязнь, которую они испытывают к грузинскому народу. Дело в их враждебной политике по отношению к грузинскому народу… Это кульминация антигрузинской политики"

– Шалва Папуашвили 

Парламентарий отметил, что власти стран Балтии всегда симпатизировали экс-президенту Михаилу Саакашвили. 

Напомним, что ранее Литва ввела санкции против ряда чиновников Грузии, запретив въезд в страну. Запрет введен против более чем 100 госслужащих Тбилиси.

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