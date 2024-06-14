Папа Римский умер от инсульта

Медики огласили точную причину смерти 88-летнего папы Римского Франциска, скончавшегося сегодня утром. Он умер из-за инсульта, который вызвал ряд необратимых последствий, включая кому.

Ушедший сегодня из жизни папа Римский Франциск умер из-за инсульта, говорится в официальном заключении, составленном медиками.

Согласно документу, Хорхе Марио Бергольо – таково имя папы – скончался сегодня утром после того, как у него случился церебральный инсульт. Понтифик впал в кому, и у него остановилось сердце.

Врачи напомнили, что у Франциска уже был эпизод острой дыхательной недостаточности: почти полтора месяца он лечился от двустороннего воспаления легких. Кроме того, у папы был диабет II типа.

В завещании, которое было оглашено сегодня, понтифик выразил волю только относительно места своего захоронения. Он попросил предать его тело земле в базилике Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой). При этом могила должна быть максимально простой, безо всяких украшений, с надписью, состоящей из одного слова – Франциск.