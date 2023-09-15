Памятник Шарлю Азнавуру установят в Ереване

В Армении появится второй памятник Шарлю Азнавуру. Первый такой монумент был установлен в Гюмри, а второй будет находиться в столице республики.

В Ереване в скором времени будет установлен памятник французскому шансонье Шарлю Азнавуру. Об этом сообщил 19 мая начальник управления культуры и туризма Гош Саркисян, выступая на рабочем совещании в мэрии города.

Он подчеркнул, что открытие монумента запланировано на июль.

Установка памятника приурочена к памятной дате – 100-летию композитора. Создатель монумента – скульптор Давид Минасян.

Памятник барду появится на площади его имени.

Напомним, в Армении уже есть один памятник Азнавуру. Он находится в Гюмри.