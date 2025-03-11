Паломники из Ингушетии отправятся в хадж 25 мая

Первые паломники из Ингушетии вылетят в Саудовскую Аравию для совершения хаджа почти через две недели. Квота в 2025 году – почти 1,5 тыс человек.

Хадж 2025 начнется для паломников Ингушетии через полмесяца, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, первая группа ингушских паломников вылетит в Мекку 25 мая. Они отправятся в Саудовскую Аравию из международного аэропорта "Магас".

"В этом году наша республика получила 1442 квоты, из них 450 выделено участникам СВО"

– Калиматов

Глава республики также рассказал, что власти Ингушетии провели все необходимые мероприятия для подготовки хаджа, чтобы паломничество прошло благополучно и комфортно.