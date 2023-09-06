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Отравление водкой в Узбекистане: пострадали 6 человек, один умер

Отравление водкой в Узбекистане: пострадали 6 человек, один умер
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Трагедия произошла из-за поддельного алкоголя в Ферганской области. Поддельная водка, которой угощали на свадьбе, стала причиной смерти одного человека, еще несколько пострадали.

Массовое отравление нелегальной водкой зафиксировано в Ферганской области, о трагедии рассказали в прокуратуре.

Накануне семь жителей региона обратились к врачам. У всех были схожие симптомы: ухудшение общего состояния, головная боль, тошнота. Медики поставили диагноз – отравление неустановленным веществом.

Однако вскоре выяснилось, что все отравившиеся были гостями на одной и той же свадьбе, где пили водку.

К делу подключились правоохранители. Они установили, что все пострадавшие употребляли поддельную водку. Она была сделана на местном кустарном производстве, которое организовали несколько человек. На свою продукцию они наклеивали этикетки казахских водок. Всю партию опасной водки они продали в ресторан и еще одной компании.

Открыто уголовное дело по статьям об обороте опасных товаров и нелегальном производстве алкоголя. Уже задержан мужчина, руководивший преступной бандой, передает Podrobno.uz.

Сколько на самом деле людей отравились сидром &quot;Мистер сидр&quot;?

Сколько на самом деле людей отравились сидром "Мистер сидр"?

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