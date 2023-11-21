Отопление в Москве усилили в ожидании 20-градусных морозов

На этой неделе в столичном регионе похолодает до минус 20. Температуру в системе отопления скорректировали в ожидании аномального холода.

В квартирах москвичей будет тепло, несмотря на минус 20 за окном - отопление увеличили из-за надвигающихся морозов.

«Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в столице в ночные часы может понижаться до минус 18–20 градусов. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и в настоящее время полностью соответствует погодным условиям»

– заммэра Москвы Петр Бирюков

Сильные морозы прогнозируются в конце недели - с пятницы.