Вестник Кавказа

Отопительный сезон стартует в Астане

Отопительный сезон стартует в Астане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Казахстана начинается отопительный сезон. Тепло уже подается в больницы, школы и детские сады, уточнили в акимате.

В Астане открылся отопительный сезон, отопление включили в социальных объектах, на очереди - жилые дома.

"На сегодняшний день к системе централизованного теплоснабжения подключено 139 социальных объектов. Среди них школы, детские сады, поликлиники и другие объекты"

– власти города

Население получит отопление чуть позже, сейчас тепло дают только по заявкам соцобъектов.

Традиционно отопление жителям Астаны включают, когда в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне 10 градусов или ниже.

В ближайшие дни в столице Казахстана днем воздух будет прогреваться до 11-12 градусов.

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