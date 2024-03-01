Отопительный сезон стартует в Астане

В столице Казахстана начинается отопительный сезон. Тепло уже подается в больницы, школы и детские сады, уточнили в акимате.
В Астане открылся отопительный сезон, отопление включили в социальных объектах, на очереди - жилые дома.
"На сегодняшний день к системе централизованного теплоснабжения подключено 139 социальных объектов. Среди них школы, детские сады, поликлиники и другие объекты"
– власти города
Население получит отопление чуть позже, сейчас тепло дают только по заявкам соцобъектов.
Традиционно отопление жителям Астаны включают, когда в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне 10 градусов или ниже.
В ближайшие дни в столице Казахстана днем воздух будет прогреваться до 11-12 градусов.