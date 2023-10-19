Открытие торгов Мосбиржи: дешевеют доллар и юань

Опубликовано: 7:28, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на открытии торгов Московской валютной биржи основные мировые валюты продолжили падение, ощутимо укрепился только курс евро.

Доллар сегодня на открытии торгов Московской биржи потерял еще 8,5 копейки и сейчас торгуется за 97,31 рубля.

Вслед за американской подешевела и китайская национальная валюта – юань потерял в цене 3 копейки и сейчас торгуется за 13,26 рубля, передает ТАСС.

А вот европейская валюта пошла пусть и в небольшой, но рост: она "потяжелела" на 6 копеек, сейчас евро стоит 102,66 рубля.