Открытие торгов Мосбиржи: дешевеют доллар и юань

Сегодня на открытии торгов Московской валютной биржи основные мировые валюты продолжили падение, ощутимо укрепился только курс евро.
Доллар сегодня на открытии торгов Московской биржи потерял еще 8,5 копейки и сейчас торгуется за 97,31 рубля.
Вслед за американской подешевела и китайская национальная валюта – юань потерял в цене 3 копейки и сейчас торгуется за 13,26 рубля, передает ТАСС.
А вот европейская валюта пошла пусть и в небольшой, но рост: она "потяжелела" на 6 копеек, сейчас евро стоит 102,66 рубля.