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Открытие торгов Мосбиржи: дешевеют доллар и юань

Открытие торгов Мосбиржи: дешевеют доллар и юань
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня на открытии торгов Московской валютной биржи основные мировые валюты продолжили падение, ощутимо укрепился только курс евро.

Доллар сегодня на открытии торгов Московской биржи потерял еще 8,5 копейки и сейчас торгуется за 97,31 рубля.

Вслед за американской подешевела и китайская национальная валюта – юань потерял в цене 3 копейки и сейчас торгуется за 13,26 рубля, передает ТАСС. 

А вот европейская валюта пошла пусть и в небольшой, но рост: она "потяжелела" на 6 копеек, сейчас евро стоит 102,66 рубля.

Доллар продолжает плавное падение

Доллар продолжает плавное падение

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