Доллар продолжает плавное падение

Опубликовано: 7:28, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на открытии утренних торгов Мосбиржи курс доллара снизился до 97,24 рубля, небольшой рост продемонстрировала лишь китайская национальная валюта.

Американская валюта сегодня на открытии торгов на Московской бирже снова продемонстрировала снижение.

Курс доллара к рублю на открытии торгов снизился на 16,25 копейки и составил 97,24 рубля за доллар, передает ТАСС.

По европейской валюте сегодня утром сделок еще не было.

Что касается китайской национальной валюты, то она показала небольшой рост: юань "потяжелел" на 0,3 копейки и сейчас торгуется за 13,301 рубля.