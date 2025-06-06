Отец Илона Маска назвал Москву лучшей мировой столицей

Американский бизнесмен и отец Илона Маска Эррол Маск приехал в Россию для участия в форуме. Он назвал Москву лучшей столицей в мире, а также восхитился главой МИД РФ и президентом Владимиром Путиным.

Инженер, бизнесмен и отец Илона Маска Эррол Маск считает Москву лучшей мировой столицей. Об этом он заявил на Форуме будущего – 2050 в российской столице.

Он рассказал, что его отговаривали от поездки в Москву, так как там якобы небезопасно. О том, чего именно стоит боятся в России, ему не сообщали.

"И вот я приехал сюда. И первое, что я увидел, - абсолютно прекрасная цивилизация во всех смыслах. Я увидел город, который на самом деле мог бы поспорить с Древним Римом. Во многим этот город – лучшая столица мира"

- Эррол Маск

Он добавил, что, по его мнению, Россия – одна из самых лучших стран в мире.

Помимо этого, Эррол Маск восхитился главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, высокопоставленный дипломат всегда выступает как победитель.

"Я хотел бы сказать министру Лаврову, что я смотрел, как он выступает по телевидению. Всегда ему есть что умное и полное сказать. И поэтому мне было очень интересно наблюдать за тем, как он выступает"

- Эррол Маск

Американский бизнесмен также заявил, что хотел бы поучиться лидерским качествам у президента России Владимира Путина. Он считает его впечатляющим и устойчивым человеком. При этом Маск не стал отвечать на вопрос журналистов о том, планирует ли он встречаться с Путиным в Москве.