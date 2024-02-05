Отдых в Узбекистане - для россиян составлен мини-гид

Как провести отпуск в Узбекистане, какие города посетить и какие блюда узбекской кухни попробовать? Мини-гид для путешественников составили в OneTwoTrip.

Сервис для путешествий OneTwoTrip опубликовал рекомендации по отдыху в Узбекистане, они собраны в путеводитель «Ай плов ю: мини-гид по Узбекистану».

Россиянам напомнили, что попасть в Узбекистан можно без визы, регистрация в стране потребуется в том случае, если поездка длится долее 15 дней.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Транспортное сообщение с Узбекистаном широкое - ходят поезда, открыта наземная границы для автомобилей, есть множество прямых рейсов между разными городами двух стран. Перелет из Москвы в Ташкент и обратно обойдется минимум в 21 тыс рублей.

Согласно мини-гиду, в Узбекистане стоит посетить не только столицу, но и древние города Самарканд и Бухара.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Бухаре нужно побывать в цитадели Арк и провести время возле медресе Ляби-Хауз, живописный пруд и красивые мозаики располагают к этому. Попробовать в этом городе стоит гиждуванский шашлык и неперемешанный плов.

В Самарканде непременно нужно осмотреть мавзолей Гур-Эмир, где покоится прах Тамерлана, крупнейшую в Средней Азии мечеть Биби-Ханум, а также побывать на фабрике ковров «Худжум».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем заняться в Ташкенте? OneTwoTrip советует осмотреть мечеть Хазрати Имам и медресе Кукельдаш, а также насладиться местной кухней. Попробовать рекомендуется плов, лагман, самсу, а также десерт - полосатую кокандскую халву. Кроме того, необходимо посетить рынок Чорсу, где можно приобрести не только сувениры и специи, но и фруктами.