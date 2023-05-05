Отдых в Сочи станет чуть дешевле

Опубликовано: 23:36, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После майских праздников отдых в Анапе и Сочи ненамного, но все же подешевеет, выяснили аналитики Ассоциации туроператоров России.

Недельный отдых в Анапе в отеле с питанием "все включено" на двоих после майских праздников будет стоить от 30 тыс 800 рублей, а проезд в купейном вагоне из Москвы в Сочи обойдется еще в 40 тыс рублей, примерно столько же, как самолет до Сочи плюс наземный трансфер в Анапу, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туры на семь дней на двоих в центральный Сочи, проживание в отеле с трехразовым питанием, стартуют от 36 тыс 576 рублей. Горный кластер обойдется дешевле: провести там неделю в апартаментах можно будет от 18 тыс рублей. Странно, но и билеты на рейсы Москва - Сочи туда и обратно на 13 мая стоят от 23 тыс рублей на двоих.

Что касается погоды, то она на черноморском побережье в мае будет вполне комфортной: в Сочи температура воздуха будет колебаться в диапазоне 19-22, в Анапе еще теплее - до 26, а морская вода в Сочи к концу мая может прогреться до 21 градуса тепла, в Анапе чуть прохладнее – до 19 со знаком "плюс".