Отдых в лагерях КБР проведут 8 тысяч детей летом

Власти Кабардино-Балкарии подготовили свыше 30 детских лагерей для летнего отдыха. Они планируют принять более 8 тыс юных жителей республики.
Свыше 30 лагерей для отдыха и оздоровления примут юных жителей Кабардино-Балкарии (КБР) летом 2025 года, рассказал руководитель региона Казбек Коков.
"Всего в республике этим летом будут работать 13 стационарных и 22 пришкольных лагеря. Рассчитываем, что в стационарных отдохнут и поправят здоровье около 7 тысяч детей и подростков, в пришкольных - порядка 1,5 тыс"
- Казбек Коков
Для детей подготовлены разнообразные мероприятия. Некоторые из них будут посвящены профилактике асоциального поведения и формированию патриотических настроений, передал Коков.
Кроме того, свыше тысячи молодых людей примут участие в различных федеральных образовательных программах и региональных форумах.