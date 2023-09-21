Отдых в Абхазии станет менее доступным

Опубликовано: 17:29, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туроператоры прогнозируют рост цен на отдых в Абхазии к следующему сезону. Цены растут вслед за спросом, этим летом цены выросли уже на 30%.

К следующему летнему сезону туры на черноморские курорты России и Абхазии подорожают, уверен гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов.

Выступая на конференции "Трэволюция-2023", он напомнил, что уже в этом году Абхазия подняла цены примерно на 30%, на столько подорожали Турция и Египет вместе взятые. При этом цены продолжат рост в 2024 году.

"Курс рубля в 2023 году ослабел на 73 процента по сравнению с летом 2022 года. И летом подорожание среднего чека в Турцию составило 17%, в Египет – 15%, а по России и в Абхазии – на 29-33%"

– Кобищанов

При этом многие туристы предпочли отдохнуть на российских и абхазских пляжах, так как турецкие курорты стали стоить слишком дорого. Курс рубля, полагает эксперт, будет снижаться в следующем году, так что туры за границу станут еще дороже.

"Соответственно, спрос на Россию и Абхазию увеличится. Российские и абхазские курорты, прекрасно это понимая, тоже будут поднимать цены. Не в такой степени, скорее всего, в какой будет дешеветь рубль, но более-менее сопоставимо"

– Кобищанов