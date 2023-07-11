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Отдых в Абхазии: купаться все еще нельзя - возможны смерчи

Отдых в Абхазии: купаться все еще нельзя - возможны смерчи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Туристам, приехавшим на отдых в Абхазию, пока не стоит расслабляться. Синоптики предупреждают о возможных смерчах над Черным море.

Плохая погода все еще не покинула Абхазию - в республике остается в силе штормовое предупреждение, рассказали в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что возможность возникновения смерчей на море довольно высока.

Поэтому, обратили внимание в министерстве, туристам, как и местным жителям, не рекомендуется гулять в прибрежных районах. Кроме того, стоит повременить и с горными прогулками.

Ранее глава Минтуризма Абхазии сообщил, что после бури закрыты все пляжи республики. Купаться нельзя будет в течение минимум нескольких дней.

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