Отдых в Абхазии: купаться все еще нельзя - возможны смерчи

Туристам, приехавшим на отдых в Абхазию, пока не стоит расслабляться. Синоптики предупреждают о возможных смерчах над Черным море.
Плохая погода все еще не покинула Абхазию - в республике остается в силе штормовое предупреждение, рассказали в МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что возможность возникновения смерчей на море довольно высока.
Поэтому, обратили внимание в министерстве, туристам, как и местным жителям, не рекомендуется гулять в прибрежных районах. Кроме того, стоит повременить и с горными прогулками.
Ранее глава Минтуризма Абхазии сообщил, что после бури закрыты все пляжи республики. Купаться нельзя будет в течение минимум нескольких дней.