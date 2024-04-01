Вестник Кавказа

Отдел полиции горит в Нальчике

Отдел полиции горит в Нальчике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Нальчике загорелась кровля административного здания. В нем расположен отдел полиции. Его ликвидацией занимаются 40 человек и 8 единиц техники.

Пожар вспыхнул в Нальчике, на площади в 300 кв м горит кровля административного трехэтажного здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве заявили, что в здании, где полыхает огнем, находится отдел полиции. Сигнал о возгорании поступил в 12:48 мск. Пожару присвоен ранг №2

Отмечается, что над ликвидацией возгорания трудятся 40 спасателей и 8 единиц техники. В МЧС подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

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