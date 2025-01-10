Вестник Кавказа

Отбывающий наказание мужчина напал на врача в Кабардино-Балкарии

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заключенный попытался убить врача в колонии в КБР, однако она сумела постоять за себя и убежала. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В одной из исправительных колоний Кабардино-Балкарии совершено нападение на врача. Об этом рассказали в СУ СКР по КБР.

Следствие полагает, что отбывающий наказание мужчина набросился на медика в медучреждении регионального управления ФСИН РФ. Он пытался задушить женщину, однако она дала ему отпор и убежала.

На допросе заключенный признал свою вину.

По данному факту завели уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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