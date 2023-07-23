Остров Свободы стал фаворитом российских туристов

Опубликовано: 5:25, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россияне поставили новый рекорд по турпотоку на Кубу – они стали четвертыми по численности желающих посетить Остров Свободы после канадцев, кубинцев-иммигрантов и жителей США, пишет АТОР.

Несмотря на сложности с логистикой, российские туристы по итогам первых шести месяцев 2023 года стали четвертыми по въездному туризму на Кубу, пишет сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Чаще россиян на Острове Свободы бывали только канадцы, кубинцы-иммигранты и гости из США, рассказала советник по туризму посольства Кубы в России Кристина Леон Изнага, передает РИА Новости.

Кубу уже посетили 54 тыс россиян, но, как ожидают в российском посольстве РФ в Гаване, по итогам 2023 года Остров Свободы посетит не менее 100 тыс российских туристов, если снова не упадет число авиаперевозок, как это было в конце февраля 2022 года.

Сейчас Москву и кубинские Варадеро и Кайо-Коко связывают рейсы авиакомпании Nordwind, а в Варадеро теперь летает и авиакомпания "Россия". Причем ее рейсы в сентябре увеличатся с двух до трех в неделю.

Любопытно, что высоким спросом отдых на Кубе пользуется даже летом, когда на острое стоит настоящая жара. Что касается цен, то семь дней в отеле категории "пять звезд" ("все включено") обойдется россиянам от 200 тыс рублей на двоих.