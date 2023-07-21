Опубликовано: 13:37, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристы из Швейцарии путешествуют по республикам Северного Кавказа. Рейс с пересадкой их не отпугнул, две недели европейцы выделили на то, чтобы познакомиться с уникальной природой Северного Кавказа.

Уникальный тур разработан для группы путешественников из Швейцарии, рассказали в "Интуристе". С 20 июля по 2 августа они увидят самые интересные места в СКФО.

Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения и сложную геополитическую ситуацию, иностранцев продолжает манить Россия. Туристы из Швейцарии отправились в специально разработанное для них путешествие по республикам Северного Кавказа.

Туристы посетят Дагестан, Северную Осетию, Чечню, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Ставропольский край.

"Программа выбрана очень насыщенная, составленная специально для требовательных клиентов из-за рубежа, которые хотят прочувствовать все тонкости природы и атмосферы Кавказа"

– "Интурист"

Первой республикой, с которой знакомятся швейцарцы, стал Дагестан. Там запланированы экскурсии в аулы Гоор и Кахиб, аул Хунзах, на водопад Тобот, в аул Гуниб и на Салтинский водопад, на плато Матлас с "каменной чашей". Также иностранные гости увидят "Язык Тролля", посетят Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище, в Дербенте побывают в крепости Нарын-Кала, увидят экраноплан "Лунь". На Дагестан отведено больше всего дней, почти половины путешествия.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии туристы побывают во Владикавказе, посетят Дигорское ущелье, нацпарк "Алания". Также в программу вошли Галиатский водопад, древние селения, руины Чырамад, "город мертвых" Даргавс, монумент Уастырджи, Куртатинское ущелье и Дзивгисская крепость.

Затем швейцарские туристы с экскурсией посетят Грозный, после чего переместятся в Ставропольский край, откуда будут совершать поездки по следующим локациям: Пятигорск, Кисловодск, Верхняя Балкария, Чегемские водопады, Медовые водопады, гора Кольцо, Домбай, Тебердинка.

Путешественники из Швейцарии по время отдыха попробуют интересные кавказские блюда, познакомятся с местными традициями.

Тур завершится в Ставрополе, оттуда самолет доставит европейцев в Стамбул, где им предстоит пересадка, пишет "Вестник АТОР".

"Мы очень рады, что европейцев по-настоящему стал интересовать именно Северный Кавказ с его культурой, гастрономией и традициями. Видим в регионе хорошие перспективы для въездного туризма"

– "Интурист"