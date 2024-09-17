Особое положение вводится в Израиле – СМИ

В течение двух суток на всей территории Израиля будет действовать "особое положение". Информация об этом не фициальная – о соответствующем решении правительства сообщил один из местных телеканалов.

Власти Израиля устанавливают по всей стране режим "особого положения", сообщает телеканал N12.

По его данным, оно останется в силе на двое суток. В течение этого времени у властей страны появится больше полномочий для действий в отношении гражданского населения, чиновники и военные смогут реализовать их более эффективной работе по гражданской обороне.

Определенные "нововведения" анонсировал и глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. По его словам, в скором времени Армия обороны Израиля приступит к новым шагам, передает The Jerusalem Post.

"Мы атакуем инфраструктуру, которую "Хезболла" выстраивало для боевых действий за последние 20 лет... Мы наносим удары, и мы готовимся к следующим этапам кампании"

– Халеви

Министр обороны Израиля Йоав Галант отчитался по уже прошедшим боевым действиям. По его словам, израильские удары ликвидировали десятки тысяч реактивных снарядов, принадлежащих "Хезболле", и нейтрализовали целые отряды "Сил аль-Хаджа Радвана", которые представляют собой ее элитное подразделение.