Осенняя погода резко пришла на Кубань

Опубликовано: 10:15, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Циклон обеспечит Краснодарскому краю отдых от жары. В конце недели столбики термометров покажут +17 градусов.

Жара постепенно отпускает Краснодарский край. В частности, в Краснодаре после 30-градусных температур из-за циклона, расположившийся между Черным и Каспийским морями, воздух охладится до +27 градусов в понедельник.

«В зоне его влияния облаков в небе станет больше и в южной части края местами прошумят кратковременные дожди, что немного ограничит приток солнечного тепла»

– специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус

Синоптик отметил, что в краевой столице дождей не прогнозируется. В конце недели воздух в Краснодаре может охладиться до +17 градусов.