Орден Мужества погибшего в Балашихе ингушского спасателя вручили его вдове

Вдова ингушского спасателя Магомеда Нальгиева, работавшего в Ногинском спасательном центре МЧС и погибшего, когда он вытаскивал из-под завалов после взрыва газа в подмосковной Балашихе женщину с ребенком, получила орден Мужества, которым посмертно был награжден ее супруг, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Орден молодой женщине передал глава МЧС России Александр Куренков, который вручил такую же государственную награду маме второго погибшего спасателя – Олега Калмыкова, передает "АиФ-Ставрополье".
"Они до последней минуты выполняли свой профессиональный долг, спасая жизни других. Шли на риск, но искали пострадавших. Это невосполнимая утрата для пожарно-спасательного братства"
- Александр Куренков
Также глава МЧС России выразил женщинам свои глубокие соболезнования.