Орден Мужества погибшего в Балашихе ингушского спасателя вручили его вдове

Опубликовано: 17:39, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ГУ МЧС РФ

Глава МЧС России Александр Куренков вручил правительственную награду – орден Мужества – вдове ингушского спасателя Магомеда Нальгиева, геройски погибшего при спасении людей из-под завалов после взрыва газа в подмосковной Балашихе.

Вдова ингушского спасателя Магомеда Нальгиева, работавшего в Ногинском спасательном центре МЧС и погибшего, когда он вытаскивал из-под завалов после взрыва газа в подмосковной Балашихе женщину с ребенком, получила орден Мужества, которым посмертно был награжден ее супруг, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Орден молодой женщине передал глава МЧС России Александр Куренков, который вручил такую же государственную награду маме второго погибшего спасателя – Олега Калмыкова, передает "АиФ-Ставрополье".

"Они до последней минуты выполняли свой профессиональный долг, спасая жизни других. Шли на риск, но искали пострадавших. Это невосполнимая утрата для пожарно-спасательного братства"

- Александр Куренков

Также глава МЧС России выразил женщинам свои глубокие соболезнования.