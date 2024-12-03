Вестник Кавказа

Оппозиция планирует убийства перед выборами президента Грузии

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Противники правящей партии "Грузинская мечта" и ее курса намерены устроить провокации, так, чтобы на протестах погибли люди, предупредили в СГБ Грузии.

Радикалы от оппозиции хотят добиться того, чтобы на митингах в Тбилиси пролилась кровь, говорится в заявлении Службы госбезопасности Грузии.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом – "обеспечив" наличие нескольких жертв – оппозиционеры собираются по возможности максимально обострить ситуацию в стране.

В СГБ уточнили, что соответствующие меры противники власти хотят реализовать на этой неделе, чтобы сорвать выборы президента, назначенные на субботу 14 декабря.

"Этими жертвами они попытаются усилить протестный заряд, поощрить радикальные настроения, которые, по их замыслу, должны перерасти в неконтролируемые процессы, в чем обвинят правительство"

– СГБ

В службе уточнили, что план будет воплощаться в жизнь при участии (в формате координации) спецслужб разных стран.

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