Вестник Кавказа

Оппозиция готова начать процесс импичмента премьера Армении

Оппозиция готова начать процесс импичмента премьера Армении
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Армянская оппозиционная фракция "Честь имею" намерена начать процесс импичмента Пашиняну. Ее представители считают, что на сегодняшний день это самый реальный путь для смены власти в стране.

В Армении готовы дать старт процессу импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщил глава оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.

С инициативой объявить импичмент главе правительства выступили оппозиционеры Нарек Малян и Эдгар Казарян. 

"Подтверждаем, что на данный момент самым вероятным путем достижения смены власти является процесс выражения недоверия премьер-министру. Чтобы не усложнять процесс излишними политическими устремлениями заявляем, что на данный момент у нас нет кандидата в премьер-министры"

– Айк Мамиджанян

Он подчеркнул, что они готовы без предусловий начать обсуждать кандидата и инициировать процесс выражения недоверия премьеру.

Представитель фракции добавил, под этим заявлением свои подписи поставили все шесть депутатов фракции. 
 

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