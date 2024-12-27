Оппозиция готова начать процесс импичмента премьера Армении

Армянская оппозиционная фракция "Честь имею" намерена начать процесс импичмента Пашиняну. Ее представители считают, что на сегодняшний день это самый реальный путь для смены власти в стране.

В Армении готовы дать старт процессу импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщил глава оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.

С инициативой объявить импичмент главе правительства выступили оппозиционеры Нарек Малян и Эдгар Казарян.

"Подтверждаем, что на данный момент самым вероятным путем достижения смены власти является процесс выражения недоверия премьер-министру. Чтобы не усложнять процесс излишними политическими устремлениями заявляем, что на данный момент у нас нет кандидата в премьер-министры"

– Айк Мамиджанян

Он подчеркнул, что они готовы без предусловий начать обсуждать кандидата и инициировать процесс выражения недоверия премьеру.

Представитель фракции добавил, под этим заявлением свои подписи поставили все шесть депутатов фракции.

