Оппозиция готова начать процесс импичмента премьера Армении

В Армении готовы дать старт процессу импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщил глава оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.
С инициативой объявить импичмент главе правительства выступили оппозиционеры Нарек Малян и Эдгар Казарян.
"Подтверждаем, что на данный момент самым вероятным путем достижения смены власти является процесс выражения недоверия премьер-министру. Чтобы не усложнять процесс излишними политическими устремлениями заявляем, что на данный момент у нас нет кандидата в премьер-министры"
– Айк Мамиджанян
Он подчеркнул, что они готовы без предусловий начать обсуждать кандидата и инициировать процесс выражения недоверия премьеру.
Представитель фракции добавил, под этим заявлением свои подписи поставили все шесть депутатов фракции.