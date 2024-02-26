Операция по спасению мужчины в Грузии обернулась смертью спасающих

Во время операции по спасению мужчины на западе Грузии погибли несколько человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Трагедия случилась в субботу вечером в селе Зеда Сазано в регионе Имерети.
Согласно информации, стоявший на берегу реки Дзуса мужчина в какой-то момент поскользнулся и упал в воду. Ему на помощь бросились сопровождающие, однако они не смогли справиться с течением горной реки.
Спасателей вызвал единственный из этой компании человек, оставшийся на берегу. Они прибыли на место происшествия и достали из воды одного человека. Его доставили в больницу, сейчас он находится под наблюдением медиков.
В ходе спасательной операции были найдены тела трех человек. Позднее в реке обнаружили еще одно тело.
СМИ отмечают, что трагедия унесла жизни одной семьи, проживающей в селе Сазано. Также погибли две девушки, которые приехали к ним в гости.