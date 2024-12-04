Океанариум-туннель появился в Крыму

В Ялте начал работать туннельный океанариум. Это первый океанариум такого типа в Крыму. Его обитатели черноморские и экзотические рыбы и акулы.

Первый туннельный океанариум открылся в крымской Ялте сегодня.

Океанариум станет место притяжения туристов, это самый крупный подобный объект в Крыму, его площадь 800 кв м.

В океанариуме можно увидеть 150 видов рыб, как черноморских, так и экзотических, рассказал на церемонии открытия министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий. Также в океанариуме имеется аквариум с пятью видами акул.

Новый океанариум расположился на набережной. Входной билет для взрослых стоит 1000 рублей, для детей - 700 рублей