Вестник Кавказа

Охранную зону создали у горы Голубиной в Ставропольском крае

Охранную зону создали у горы Голубиной в Ставропольском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Ставрополья утвердил создание охранной зоны природного памятника, площадь которого превышает несколько десятков гектаров. Данное решение принято, чтобы оградить ценный объект от негативного воздействия человека.

В Ставропольском крае появилась охранная зона возле памятника природы "Гора Голубиная". Об этом сказано в постановлении губернатора региона Владимира Владимирова.

Цель создания зоны - предотвращение в этом месте негативного воздействия человека на природу. В частности, на данной территории запрещается разводить костры, жечь траву и размещать производственные отходы.

Напомним, гора Голубиная, самая высшая точка которой находится на высоте 464 метра, расположена в Александровском округе. На ее территории обитают животные, находящиеся на грани исчезновения. Там также насчитывается 15 видов растений, занесенных в Красную книгу.

Ранее на этой неделе в крае создали охранную зону возле "Гора Куцай" в Петровском округе, расположенной неподалеку от Светлограда.

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