Обвиняемый в поножовщине сын мэра сдался полиции в Армении

Опубликовано: 18:01, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В громком скандале оказался замешан сын главы одного из армянских городов. Мужчина едва не зарезал двух человек.

Сын мэра города Нор Ачин, расположенного в Котайкской области, добровольно пришел в полицию: его подозревают в нанесении ножевых ранений. Такую информацию распространили армянские СМИ.

Ранее издание shamshyan.com писало, что сын главы города был объявлен в розыск. По его данным, мужчина совершил преступление в ночь на четверг. Изначально он принимал участие в словесном споре, однако затем ссора вылилась в поножовщину. Сын политика ударил ножом двух оппонентов.

Теперь он явился в полицию и признался в преступлении.