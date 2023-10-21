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Обвиняемый в поножовщине сын мэра сдался полиции в Армении

Обвиняемый в поножовщине сын мэра сдался полиции в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В громком скандале оказался замешан сын главы одного из армянских городов. Мужчина едва не зарезал двух человек.

Сын мэра города Нор Ачин, расположенного в Котайкской области, добровольно пришел в полицию: его подозревают в нанесении ножевых ранений. Такую информацию распространили армянские СМИ.

Ранее издание shamshyan.com писало, что сын главы города был объявлен в розыск. По его данным, мужчина совершил преступление в ночь на четверг. Изначально он принимал участие в словесном споре, однако затем ссора вылилась в поножовщину. Сын политика ударил ножом двух оппонентов.

Теперь он явился в полицию и признался в преступлении.

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