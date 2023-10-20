Массовая драка в Армении: ранен вице-мэр Аштарака

Опубликовано: 22:01, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Арагацотнской области сегодня произошла массовая драка. Ее участники применили холодное и огнестрельное оружие. Ранен замглавы Аштарака.

В вооруженное столкновение перерос спор по земельным вопросам в Армении. Об инциденте, в результате которого пострадал человек, сообщили армянские СМИ.

По данным shamshyan.com, в 17:00 по местному времени (16:00 мск) правоохранители получили сигнал о ЧП с ранеными на дороге к зоне отдыха в Арагацотнской области.

Оказалось, что конфликт изначально произошел между 65-летним Галустом, сыном пенсионера – 37-летним Айком и 34-летним мэром Аштарака Товмасом Шагиняном.

Вскоре к спорящим присоединились еще люди, которые уложили пожилого мужчину на землю и стали избивать его руками и ногами, использовались и камни. Тогда сын избиваемого открыл огонь из автомата.

Ранены были два человека: 52-летний вице-мэр Вардан Сафарян и 26-летний мужчина. Они госпитализированы.

На месте событий полицейские нашли гильзы и следы крови, из оружия – ножи и железные прутья. Идет уголовное расследование.