Обвал турецкой лиры продолжается второй день подряд

Опубликовано: 8:33, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Второй день подряд продолжается обвал турецкой лиры. Это произошло сразу после повышения ЦБ Турции ключевой ставки с 8,5 до 15%.

После решения Центробанка Турции повысить впервые ключевую ставку, принятого накануне, турецкая лира начала рекордное падение по отношению к доллару США и евро.

Согласно данным торгов, турецкая валюта обесценилась до исторического минимума, упав до отметки в 25,11 лиры за доллар. Евро торгуется на отметке 27,46.

Накануне сообщалось о том, что ЦБ Турции объявил о повышении ключевой ставки с 8,5 до 15%, мера принята в контексте борьбы с экономическим кризисом в стране.