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Обвал турецкой лиры продолжается второй день подряд

Обвал турецкой лиры продолжается второй день подряд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Второй день подряд продолжается обвал турецкой лиры. Это произошло сразу после повышения ЦБ Турции ключевой ставки с 8,5 до 15%.  

После решения Центробанка Турции повысить впервые ключевую ставку, принятого накануне, турецкая лира начала рекордное падение по отношению к доллару США и евро.

Согласно данным торгов, турецкая валюта обесценилась до исторического минимума, упав до отметки в 25,11 лиры за доллар. Евро торгуется на отметке 27,46.

Накануне сообщалось о том, что ЦБ Турции объявил о повышении ключевой ставки с 8,5 до 15%, мера принята в контексте борьбы с экономическим кризисом в стране.

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 15%

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 15%

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