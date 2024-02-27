Вестник Кавказа

Общежитие треснуло в Алматы после землетрясения

Общежитие треснуло в Алматы после землетрясения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стены нескольких общежитий в Алматы треснули после землетрясения. В ближайшее время в зданиях будет проведен ремонт.

После землетрясения в Алматы многие общежития получили трещины, что вызвало волну беспокойства среди студентов и администрации. Несмотря на то, что трещины не затронули несущие конструкции зданий, важно понимать, что даже мелкие повреждения могут создавать определенные риски.

По словам главы Миннауки республики, был проведен анализ зданий.

«Мы провели сейчас анализ, действительно в нескольких зданиях, в частности КазНу, КазНПУ и Женпи еще в нескольких общежитиях других университетов пошли трещины»

– Саясат Нурбек

В то же время он отметил, что трещины не представляют угрозу безопасности и могут быть легко устранены специалистами. Он подчеркнул, что несущие конструкции зданий не повреждены. По словам министра, для ремонта зданий общежитий будут выделены деньги.

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