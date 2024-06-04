Обряд жертвоприношения на Курбан-байрам организуют в Подмосковье

В Московской области организуют места для забоя животных на Курбан-байрам. В этом году для обряда жертвоприношения выделено 14 мест в 9 муниципалитетах.

Для обряда жертвоприношения на Курбан-байрам в 2024 году будет выделено 14 точек в 9 муниципалитетах Московской области.

Забой животных организуют на фермерском хозяйстве "Мехово-Лесное" в Сергиево-Посадском округе, на ферме в деревне Старосьяново, на бойне в деревне Купчинино и в "Мясном дворе" возле села Ям городского округа Домодедово.

Площадки также организуют на ферме в селе Городец (г.о. Коломна), на фермах в поселке Псарьки и в Старой Купавне (оба – Богородский городской округ).

Помимо этого, места для обряда появятся на фермерском хозяйстве на станции "Столбовая (Чехов), на экоферме в деревне Венюково (Чехов), в деревне Марс (Рузский городской округ), в СПК "Ромашка" (д. Большие Жеребцы, Щелково).

Кроме того, животноводческое хозяйство "Койбар" в г.о. Мытищи и бойня в деревне Захариха в Раменском городском округе организуют площадки для жертвоприношения.

Напомним, Курбан-байрам в 2024 году мусульмане отпразднуют 16 июня.