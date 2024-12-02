Обезьяны в питомнике Сухума могут замерзнуть без электричества

Из-за нового графика отключения электричества в Абхазии в Сухумском питомнике могут замерзнуть его обитатели – обезьяны. Пониженные температуры в вольере могут вызвать у них болезни.

Обезьяны в питомнике Сухума могут не пережить наступление холодов при длительном отключении электричества, рассказал директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия.

Он отметил, что многие приматы начинают болеть при падении температуры.

«Я очень боюсь, что с наступлением холодов начнется падеж обезьян. В прошлом году из-за холода погибли 10 особей. Но то, что ночью не отключают электричество — это уже хорошо»

- Зураб Миквабия

В Сухумском питомнике есть специальные отапливаемые комнаты, где обезьяны могут получить лечение от ветеринаров. Также для особо чувствительных к холодам оборудованы отдельные домики.

У остальных особей в клетке есть небольшая пристройка, где они могут погреться в любой момент, добавил Зураб Миквабия в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.