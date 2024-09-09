Объявлен победитель «Формулы-2» в Баку

В Баку завершился Гран-при Азербайджана «Формулы-2». Первое место досталось нидерландцу Рихарду Версхору из «Trident».

Гран-при Азербайджана «Формулы-2» в Баку завершилось. Победителем стал пилот из Нидерландов команды «Trident» Рихард Версхор. Он начинал гонку с поул-позиции.

Второе место занял Виктор Мартинс из «Art Grand Prix». Третьим завершил гонку Андреа Кими Антонелли из «Prema Racing».

Стоит отметить, что третий финалист в следующем году покинет серию «Формула-2» и переходит в «Формулу-1». Там он займет место Льюиса Хэмилтона в «Mercedes». Информацию об этом уже подтвердил менеджер команды Тото Вольфф. Сам Хэмилтон придет на место Карлоса Сайнса в «Ferrari».

Происшествия на «Формуле-2» в Баку

Во время гонки в цепной аварии столкнулись сразу 5 болидов, часть из них получили критические повреждения. После происшествия на трассе был поднят красный флаг и гонку пришлось приостановить. После уборки обломков движение возобновилось. Никто из пилотов не пострадал, однако на этом их участие в гонке закончилось.

Чуть после случилась еще одна авария с участием болида Габриэле Мини из команды «Preme Racing». Он не справился с управлением и врезался в ограждение.