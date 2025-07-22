Бывший президент США Барак Обама может стать фигурантом уголовного дела. По словам главы американской разведки Тулси Габбард, экс-политика подозревают в государственной измене, а также в попытке переворота.

Барак Обама, занимавший пост президента США с 2009 по 2017 год, может понести уголовную ответственность за госизмену, а также за попытку переворота, сообщила глава Нацразведки США Тулси Габбард.

"Мы передали и будем передавать все эти документы в министерство юстиции и ФБР для расследования уголовных последствий этого"

– Габбард

Она уточнила, что окончательное решение о возможном уголовном деле против Обамы остается за Минюстом. В ответ на вопрос журналистов о том, может ли Обама быть приговорен к тюрьме, глава американской разведки выразила мнение, что ответственность должен понести каждый, кто был так или иначе замешан в историю о "российском следе" на выборах 2026 года.

Габбард отметила, что Россия никоим образом не могла вмешаться в выборы-2016 – у нее не было ни соответствующего желания, ни возможности.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп попросил Минюст провести расследование и определить, повлиял ли Обама на выборы 2016 года. Нынешний президент назвал прежнего "главарем банды", собиравшейся опровергнуть результаты победителя тех выборов – Трампа.

За день до заявления Трампа американская Нацразведка опубликовала материалы, согласно которым разведданные, якобы говорящие о роли Москвы в победе Трампа, оказались фальшивыми, а точнее созданными по указанию Барака Обамы.