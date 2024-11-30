В МИД России сообщили об изжоге у США и Евросоюза из-за политики Грузии. Там добавили, что Запад продолжит нападать на руководство Грузии.

Заместитель руководителя российской дипломатии Михаил Галузин рассказал, что руководство Грузии проводит политику, которая не нравится западным государствам.

Дипломат подчеркнул, что прагматичная политика Грузии по защите собственных интересов «вызывает изжогу» у США, Евросоюза, а также других странах Запада.

Замглавы ведомства заявил, что Вашингтон и Брюссель продолжат свои нападки на грузинское руководство. При этом он добавил, что Тбилиси предстоит немало сделать для защиты своего курса.