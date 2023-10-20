ОАЭ установили рекорд по закупке российских нефтепродуктов

В прошлом году Эмираты приобрели у России нефтепродуктов на $971 млн.Это в четыре раза больше, чем годом ранее и является рекордом.

В 2023 году Объединенные Арабские Эмираты установили рекорд по закупкам российских нефтепродуктов.

За год Эмираты приобрели в РФ нефтепродуктов на сумму в четыре раза превышающую показатели 2022 года - $971,4 млн против $237,8 млн. Прошлогодняя закупка стала рекордной.

Также значительно выросли закупки ОАЭ российского угля - почти в два раза, до $75,3 млн.

Общий товарооборот РФ и ОАЭ за год установил рекорд и составил $11,2 млрд, передает РИА Новости со ссылкой на Минэкономики ОАЭ.