О непоколебимом партнерстве Азербайджане и Грузии заявили в Тбилиси

Баку и Тбилиси объединяют нерушимое партнерство и стратегические цели, рассказал глава Минсельхоза Грузии Давид Сонгулашвили в Баку.

Азербайджан и Грузия накрепко связаны партнерскими отношениями, страны связаны едиными целями, рассказал грузинский министр окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили в Баку, куда он совершил рабочий визит на международную сельскохозяйственную выставку CASPIAN AGRO 2025.

"Грузию и Азербайджан связывают непоколебимое партнерство и общие стратегические цели. Сотрудничество наших стран в сельскохозяйственном секторе неотделимо от общей повестки дня региональной стабильности, экономического развития и защиты окружающей среды"

– Сонгулашвили

Министр оценил график своего визита в Азербайджан, назвав его насыщенным.

Сонгулашвили также напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил национальный павильон Грузии на выставке CASPIAN AGRO 2025. По его словам, это посещение еще раз обращает внимание на дружбу и стратегическое партнерство, которые связывают Баку и Тбилиси.

Глава Минсельхоза поведал и об еще одной важной встрече: в ходе визита в Баку он провел переговоры с представителем президента Азербайджана по вопросам климата Мухтаром Бабаевым. Сонгулашвили уточнил, что эта встреча стала еще одним значимым шагом на пути укрепления азербайджано-грузинских отношений.

"На встрече мы подробно обсудили вопросы национальной и региональной политики в отношении изменения климата, существующие проблемы и возможности для углубления сотрудничества"

– министр