Новый состав правительства РФ внесен в Госдуму

Процесс формирования правительства после инаугурации президента продолжается в России. Кандидатуры в новый состав Кабмина внес в Госдуму Михаил Мишустин.

Премьер-министр РФ внес в Государственную думу список своих кандидатов в новый состав Кабинета министров.

Согласно предложениям Михаила Мишустина, большинство членов прежнего правительства сохраняют свои посты. Однако ряд кресел могут занять другие лица.

Так, первым вице-премьером станет и.о. главы Минпромторга Денис Мантуров. Вместо него министерство возглавит Антон Алиханов, который в данный момент руководит Калининградской областью. Новым вице-премьером станет Дмитрий Патрушев, прежде руководивший Минсельхозом. Он займет место Виктории Абрамченко, а сферой сельского хозяйства займется Оксана Лут. Еще одним зампредседателя правительства будет и.о. главы Минтраса Виталий Савельев, вместо него ведомство возглавит Роман Старовойт (губернатор Курской области).

Новых глав получат также Минэнерго и Минспорт. Энергетическим ведомством будет руководить нынешний глава Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев, а спортивным – Михаил Дегтярев, в данный момент он занимает пост губернатора Хабаровского края .

Отметим, что Татьяна Голикова, которая останется вице-премьером, теперь будет курировать и Федеральное агентство по делам национальностей.