Новый год на Кубани отпраздновали полмиллиона туристов

Краснодарский край на новогодние праздники не перестает быть менее востребованным направлением для отдыха у туристов. В этот период там остановилось свыше 500 тыс человек, из них большая часть решила провести в регионе всего один день.

Более 500 тыс человек отдохнули в Краснодарском крае на новогодних каникулах, что на 10% выше показателей прошлого года, рассказали в региональной администрации.

«Новогодние каникулы с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в регионе провели более 500 тыс. гостей со всей страны. Еще 362 тыс. человек - посетили Краснодарский край с однодневным визитом»

- администрация Краснодарского края

Не только города и курорты черноморского побережья пользовались популярностью у туристов, но и Краснодар, Горячий Ключ и другие отдаленные от моря районы.

Чаще всего туристы останавливались в 4 и 5-звездочных отелях и санаториях с лечением. Заполняемость объектов размещения около Черного моря в среднем составила 68%.