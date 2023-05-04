Новый элитный отель станет украшением Нальчика

Опубликовано: 13:00, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в столице Кабардино-Балкарии вырастет новый пятизвездочный отель, который станет точкой притяжения российских туристов.

Кабардино-балкарский санаторий "Терек", АО "Кавказ.РФ" и Промсвязьбанк (ПСБ) подписали соглашение о строительстве в Нальчике пятизвездочного отеля, сообщает пресс-служба "Кавказ.РФ".

Новый комфортабельный отель рассчитан на единовременное проживание 147 человек. В нем будут ресторан, СПА-комплекс и бассейн, а инвестиции в проект превысят 860 млн рублей, передает "Интерфакс".

Кавказ богат привлекательными туристическими объектами, а развитие внутреннего туризма сейчас - один из важнейших факторов роста экономического потенциала как самого региона, так и страны в целом, - отметил на церемонии подписания соглашения председатель ПСБ Петр Фрадков.

Для посетителей отель откроется в конце 2024 года.