Новый элитный отель станет украшением Нальчика

В скором времени в столице Кабардино-Балкарии вырастет новый пятизвездочный отель, который станет точкой притяжения российских туристов.
Кабардино-балкарский санаторий "Терек", АО "Кавказ.РФ" и Промсвязьбанк (ПСБ) подписали соглашение о строительстве в Нальчике пятизвездочного отеля, сообщает пресс-служба "Кавказ.РФ".
Новый комфортабельный отель рассчитан на единовременное проживание 147 человек. В нем будут ресторан, СПА-комплекс и бассейн, а инвестиции в проект превысят 860 млн рублей, передает "Интерфакс".
Кавказ богат привлекательными туристическими объектами, а развитие внутреннего туризма сейчас - один из важнейших факторов роста экономического потенциала как самого региона, так и страны в целом, - отметил на церемонии подписания соглашения председатель ПСБ Петр Фрадков.
Для посетителей отель откроется в конце 2024 года.