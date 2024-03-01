Вестник Кавказа

Новые туристические маршруты создадут в Дагестане

Новые туристические маршруты создадут в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Дагестане может стать еще более насыщенным: власти республики собираются заняться созданием новых туристических маршрутов. Работа будет вестись совместно с туроператором "Пегас Туристик".

Список туристических маршрутов в Дагестане пополнится новыми пунктами – о создании новых маршрутов договорились Минтуризма республики и "Пегас Туристик".

Это направление вошло в соглашение о сотрудничестве, которое подписали стороны. Подписи под документом поставили глава министерства Эмин Мерданов и руководитель туроператора в СКФО Илона Чиханацкая.

Согласно ему, власти Дагестана и компания будут совместно работать над развитием туризма в Дагестане. Еще одна перспективная возможность – запуск через территорию Дагестана межрегиональных туристских маршрутов.

Кроме того, в Дагестане будут устраиваться ознакомительные туры для журналистов. В них смогут участвовать и представители туриндустрии.

Ранее глава МЭР РФ рассказал о стремительном росте турпотока в Дагестан. По словам Максима Решетникова, количество поездок в республику выросло в 2,5 раза. В перспективе в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал" в Дагестане будут открыты два новых курорта – это Каспийский кластер и город-курорт Каякент.

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