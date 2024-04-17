Новую мечеть возведут на юго-востоке Москвы

В районе Косино-Ухтомский нашли место для возведения новой мечети. Участок находится далеко от Святого озера, где 2023 году были сходы против постройки мечети.

Участок для новой мечети в Москве нашли в районе Косино-Ухтомский, сообщает пресс-служба столичной епархии.

Там заявили, что место расположено на достаточном удалении от Святого озера, где находится православный храм.

Напомним, в 2023 году состоялся сход, участники которого выступили против возведения мечети у Святого озера.

Новость о возможном строительстве распространилась в интернете, ее прокомментировали различные общественные деятели и спортсмены.

Позже мэр города Сергей Собянин рассказал, что мечеть появится недалеко от станции метро «Косино».